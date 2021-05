Dopo il divorzio con la Juventus, Andrea Pirlo potrebbe ripartire dal Sassuolo nella prossima stagione. Incontro con Carnevali, Dg del club emiliano

Traspare grande amarezza dalla lettera di Andrea Pirlo sui social dopo la separazione con la Juventus. Il club bianconero ha deciso di non ripartire dal ‘Maestro’, riaffilando le chiavi della panchina a Massimiliano Allegri. Contratto quadriennale per il tecnico livornese, mentre Pirlo smaltita la delusione Juve è pronto a ripartire da una nuova avventura in Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Pirlo incontra Carnevali: pressing Sassuolo

Le proposte non mancherebbero per l’allenatore bresciano, sondato da Sampdoria, Verona e soprattutto Sassuolo. Il sodalizio neroverde è alla ricerca del sostituto di De Zerbi, che ha saluto l’Italia per accettare il corteggiamento dello Shakhtar Donetsk. Il Sassuolo sta valutando comunque anche altre piste, con la Juventus che potrebbe partecipare all’ingaggio di Pirlo per agevolare la trattativa. Intanto, Il Dg degli emiliani Carnevali, si sarebbe mosso direttamente per intensificare i contatti con Pirlo. Come svela il giornalista Luca Momblano, Carnevali nel tardo pomeriggio di venerdì avrebbe incontrato l’ex tecnico della Juventus in un ristorante di Sassuolo. I neroverdi tengono quindi in grossa considerazione l’ipotesi Pirlo per la panchina: si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.