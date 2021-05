Calciomercato Juventus, non solo Donnarumma | Tris di colpi per Allegri

La Juventus dopo aver ritrovato Allegri sarebbe pronta a regalargli un tris di colpi sul mercato: ecco i prescelti per rinforzare i bianconeri

Ormai è ufficiale la linea intrapresa dai bianconeri per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo: quella del ritorno, quella di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese arriva da due anni di inattività, in cui la Juventus ha comunque portato a casa uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. La scelta di richiamare ‘Max’ è piuttosto forte, perché riporta ‘Madama’ ad una dimensione meno giochista e più coerente con il proprio DNA. La dirigenza della Juventus, intanto, avrebbe pensato ad un tris di colpi sul mercato per rinforzare subito la rosa a disposizione di Allegri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, tre rinforzi per Allegri | Donnarumma, Calhanoglu e Locatelli in arrivo

La Juventus avrebbe le idee molto chiare sul mercato, per rinforzare in maniera significativa la rosa che dovrà maneggiare Massimiliano Allegri. Secondo quanto rivelato da ‘Repubblica’, i bianconeri avrebbero in mente un tris di colpi sul mercato: si tratterebbe di Donnarumma, Calhanoglu e Manuel Locatelli. Oltre ai due rossoneri, che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sarebbe il giocatore del Sassuolo l’uomo indicato per rinforzare il centrocampo bianconero.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus e Inter, scambio per De Paul: ultime e retroscena

L’arrivo del portiere della Nazionale, però, è subordinato all’addio di Szczesny: l’obiettivo principale della Juventus, in questo momento, è quello di riuscire a trovare una soluzione per cedere il polacco. Oltre a Donnarumma, anche l’altro milanista potrebbe trovare a Torino la prossima tappa della sua carriera: Calhanoglu darebbe un’alternativa in più sulla trequarti al tecnico livornese. Un tris di colpi di alto profilo, per riportare subito la Juventus ai livelli che gli competono. L’Allegri bis potrebbe ripartire proprio da questi tre rinforzi.