Juventus, dalla Spagna ne sono convinti: Allegri vuole Pjanic nuovamente con sé in bianconero

Da ieri è iniziata l’era Massimiliano Allegri bis. Il tecnico toscano è il nuovo allenatore della Juventus, che si appresta ad iniziare il secondo mandato alla guida del club bianconero. Dopo due anni sabbatici, Allegri è pronto a ripartire e avrebbe già detto la sua per quanto riguarda il discorso mercato. Dybala elemento chiave, Ronaldo no, con il portoghese potrebbe non rientrare nei piani del tecnico. Attenzione poi al discorso acquisti. Il nome di Donnarumma è sempre più caldo e lunedì potrebbe addirittura sottoporsi alle visite mediche. Non vanno poi esclusi profili graditi al tecnico e necessari alla squadra. Un esterno difensivo mancino come Emerson Palmieri e un centrocampista, come Locatelli. In mediana bisogna prendere però in considerazione anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Ronaldo lascia la Juventus | Offerta da 30 milioni

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Allegri vuole Pjanic

Dalla Spagna infatti sottolineano come Massimiliano Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza di bussare alle porte del Barcellona per riportare in bianconero Miralem Pjanic. Il bosniaco, che non ha certamente brillato nella sua prima stagione con i catalani, sarebbe uno dei rinforzi chiesti dal tecnico bianconero. Soltanto un anno fa si concretizzava lo scambio tra l’ex Roma e Arthur, ma ora non è da escludere il ritorno in quel di Torino per il classe 1990.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo è fuori | “Allegri vuole liberarsi di CR7”

Lo riferisce ‘todofichajes’, che sottolinea come la dirigenza bianconera proverà a chiedere il giocatore in prestito. Allegri avrebbe già contattato Pjanic chiedendogli di tornare in bianconero. Il Barcellona non si opporrebbe al trasferimento, a patto che sia la Juventus a pagare l’intero ingaggio (8 milioni di euro) del giocatore, che verrebbe poi ceduto nell’estate 2022, a due anni dalla scadenza del suo contratto. Attenzione però alla concorrenza: anche l’Everton di Carlo Ancelotti, altra società che ha ottimi rapporti con i catalani, sarebbe sulle tracce del centrocampista bosniaco, che però avrebbe già dato il suo assenso al ritorno in bianconero piuttosto che tentare l’avventura inglese.