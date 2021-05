Intervenuto sul tema, Joe Cole, ex trequartista del Chelsea, ha parlato del futuro di Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter che è passata nelle mani di Simone Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di ‘BT Sport’, Joe Cole, ex giocatore inglese con un passato anche al Chelsea, che stasera si giocherà la finale di Champions League, ha parlato della prossima sessione estiva di calciomercato e delle possibili entrate in casa Blues: “Se Romelu Lukaku fosse disponibile al giusto prezzo penso che il Chelsea possa acquistarlo“.

Cole prosegue: “Il belga è uno dei migliori attaccanti in Europa. Secondo me c’è abbastanza spazio sia per avere Lukaku che per Werner, entrambi sono giocatori in grado di offrire molto”.