L’Inter è chiamata a vendere. Non solo Hakimi, queste sembrano essere le ore dell’addio definitivo di Joao Mario. Lo Sporting pronto a versare nelle casse dei nerazzurri otto milioni di euro

Sono i giorni degli addii in casa Inter. Il club nerazzurro ha bisogno di far cassa e nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo l’idea di privarsi di Hakimi per far cassa. Il terzino ex Borussia Dortmund è sbarcato a Milano, la passata stagione, per 40 milioni di euro e potrebbe passare al Psg per una cifra vicina ai 60/70 milioni. La trattativa è reale e Leonardo proverà ad accontentare l’Inter. L’esterno marocchino potrebbe essere il primo big, dunque, a lasciare l’Inter.

Calciomercato Inter, 8 milioni per Joao Mario

Le cessioni in casa nerazzurra saranno però davvero parecchie: Beppe Marotta spera di riuscire a piazzare il prima possibile gli esuberi così da evitare la perdita di altri big. A lasciare definitivamente l’Inter a breve sarà Joao Mario: come riporta il collega portoghese, Pedro Almeida, il fantasista sarà a tutti gli effetti un giocatore dello Sporting. Affare chiuso per 8 milioni di euro.