Inter, la cessione di Hakimi sempre più vicina: il Psg pronto a versare nelle casse nerazzurre 60 milioni di euro, per sostituirlo si pensa a Florenzi

Era stato il primo acquisto dell’Inter che sarebbe poi diventata campione d’Italia. Ora Achraf Hakimi sembra pronto a diventare la prima cessione dei nerazzurri vincitori del tricolore. Perché la società meneghina ha bisogno di ottenere un attivo superiore ai 100 milioni di euro e serve dunque fare cassa. E in questo senso il marocchino potrebbe portare nelle casse nerazzurre 60 milioni di euro, oltre ad alcuni bonus. Ad offrirli è il Paris Saint-Germain, che ha puntato con decisione al giocatore di scuola Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Hakimi verso Parigi: c’è Florenzi

Una cessione che, riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, sembra davvero vicina. Inizialmente i parigini avevano proposto uno scambio più conguaglio con l’inserimento di Paredes, da tempo nome gradito ai nerazzurri. Alla fine però il club transalpino ha accontentato le richieste interiste. Al club campione d’Italia andranno 60 milioni di euro più bonus e l’affare potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Con una cessione di questo tipo, sottolinea ‘Tuttosport’, il club potrebbe congelare eventuali altre partenze e concentrarsi sugli esuberi: da Lazaro a Joao Mario, passando per Nainggolan e Vidal.

E per rimpiazzare il marocchino, il club nerazzurro pensa a Florenzi. L’italiano, che non dovrebbe essere riscattato dai parigini, sembra essere il giusto jolly. Florenzi tornerà quindi alla Roma che potrebbe poi cedere il giocatore ai nerazzurri. Il valore del cartellino si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Non è però da escludere che l’Inter possa tentare uno scambio con i giallorossi, inserendo D’Ambrosio nella trattativa. Il contratto del classe 1988 scadeva a giugno, ma l’Inter ha esercitato la clausola per il prolungamento di una stagione. Ecco perché l’Inter potrebbe inserirlo in un eventuale scambio, anche se D’Ambrosio resta uno dei veterani dello spogliatoio e potrebbe essere apprezzato da Inzaghi per la sua duttilità. Intanto lo stesso Inzaghi potrebbe chiedere alla dirigenza di investire per uno dei suoi fedelissimi, Stefan Radu della Lazio, che potrebbe essere impiegato come vice-Bastoni.