Giornate frenetiche in casa Inter: Conte e Lukaku potrebbero ritrovarsi insieme, blitz dell’agente del belga

La nuova Inter è già partita: via Conte, dentro Simone Inzaghi per il quale manca ancora l’ufficialità. Il nuovo allenatore capirà con il passare delle settimane che tipo di squadra avrà a disposizione e a quali big dovrà rinunciare. Tra i più corteggiati c’è sicuramente Romelu Lukaku: l’attaccante belga è stato l’autentico trascinatore della formazione nerazzurra e dall’Inghilterra alla Spagna non mancano le pretendenti. Proprio Lukaku potrebbe finire al centro dei discorsi dell’agente Federico Pastorello, volato a Madrid, per parlare con il Real. Lo scrive la giornalista del ‘Mundo Deportivo’ Cristina Cubero su Twitter. “Federico Pastorello a Madrid a parlare di Conte … e Lukaku? – il suo cinguettio – Il mercato sta diventando eccitante”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti costanti: vicina la prima cessione

Calciomercato Inter, agente Lukaku a Madrid

L’agente di Lukaku sarebbe quindi in Spagna per un incontro che potrebbe anche portare alla riunione del bomber belga con Antonio Conte. Non è un segreto che il legame tra i due sia molto forte e che proprio grazie all’allenatore salentino, l’ex Manchester United è riuscito a trovare gol e continuità di prestazioni.

Come raccontato da Calciomercato.it, Conte al momento è in pole per la panchina del Real, anche se a Madrid pensano anche a Pochettino. Uno sbarco del tecnico salentino al ‘Bernabeu’ potrebbe aprire la caccia a Lukaku da parte di Florentino Perez. Intanto c’è il viaggio di Pastorello a Madrid: per Conte… e Lukaku?