Il Verona ha ufficializzato un doppio rinnovo: Dawidowicz e Lazovic prolungano il proprio contratto con il club veneto

Dopo l’addio di Juric, il Verona resta uno dei club protagonisti di giornata sul mercato. I gialloblù hanno infatti ufficializzato un doppio rinnovo. Si tratta di Dawidowicz e Lazovic, che hanno prolungato i propri contratti con la società veneta. Il polacco ha prolungato sino al 2025, mentre l’esterno serbo fino al 2024. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Questi i due comunicati della società veneta:

“Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto relativo alle prestazioni sportive del calciatore Darko Lazovic, che si è legato al Club gialloblù sino al 30 giugno 2024. Darko Lazovic – 30enne esterno offensivo e nazionale serbo – è arrivato a Verona nell’estate del 2019 e in due stagioni in maglia gialloblù ha collezionato 72 presenze fra campionato e Coppa Italia, impreziosendole con 6 reti e 14 assist-gol. Hellas Verona si compiace del rinnovo contrattuale di Darko Lazovic, augurandogli una permanenza in gialloblù ricca di ulteriori soddisfazioni, personali e di squadra”.

“Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto relativo alle prestazioni sportive del calciatore Pawel Dawidowicz, che si è legato al Club gialloblù sino al 30 giugno 2025. Approdato in gialloblù nell’estate del 2018, Pawel Dawidowicz – difensore centrale e nazionale polacco di 26 anni – ha da poco concluso la sua terza stagione consecutiva con il Verona, in forza al quale ha dapprima festeggiato la promozione nella massima serie con 33 presenze in Serie B, per poi disputare 45 partite in A. In totale, comprendendo anche la Coppa Italia, Pawel ha indossato la maglia del Verona 81 volte, segnando un gol in Serie B e uno in A. Hellas Verona si compiace del rinnovo contrattuale di Pawel Dawidowicz, augurandogli una permanenza in gialloblù ricca di ulteriori soddisfazioni, personali e di squadra”.