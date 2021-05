Evelina Christillin, membro del consiglio UEFA, parla della possibile esclusione di Juve, Barcellona e Real Madrid dalla Champions League

È tutt’altro che risolta la questione Superlega. Juventus, Barcellona e Real Madrid, infatti, non abbandonano il progetto e continuano a rispedire al mittente le pressioni della UEFA. I tre club restano così a rischio esclusione per la prossima Champions League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Superlega, Champions a rischio per Juve, Barcellona e Real | La conferma di Evelina Christillin

A ‘Rai Radio 1’, Evelina Christillin, membro del consiglio UEFA, ha infatti confermato: “La Juventus, che è rimasta nella Superlega, rischia di non partecipare alla prossima Champions League. È una vicenda che andrà valutata negli organi giudiziari competenti. Le tre squadre che non vogliono ritirarsi hanno già infranto gli articoli 49 e 51 della UEFA. Ceferin ha detto chiaramente che ora si andrà avanti con la parte sanzionatoria e quindi certo, potrebbero teoricamente rimanere fuori. Noi della UEFA andremo avanti”.