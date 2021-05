Liverpool, ufficiale l’acquisto di Konate dal Lipsia: il difensore centrale francese sarà un nuovo giocatore dei ‘Reds’

Dopo Dayot Upamecano ceduto al Bayern Monaco, il Lipsia cede un altro pezzo pregiato della propria retroguardia. Ibrahima Konate è infatti un nuovo giocatore del Liverpool. Il difensore francese ha firmato un contratto di lunga data soggetto all’autorizzazione internazionale e al favorevole processo di applicazione per il permesso di lavoro dopo aver finalizzato i termini e ottenuto l’idoneità alle visite mediche. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Queste le prime parole del giocatore francese, nuovo acquisto del club inglese:

“Sono molto felice di entrare a far parte di un club così importante. Per me è un momento molto eccitante e non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera”.