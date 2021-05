Udinese, Musso continua a piacere a diversi club: dal Portogallo sostengono come il rimpiazzo dell’argentino possa essere Luis Maximiano dello Sporting CP

Continua ad essere in dubbio il futuro di Juan Musso all’Udinese. Il portiere argentino è molto corteggiato, soprattutto in Serie A: piace infatti tra le altre a Roma ed Inter e non è escluso che quella appena conclusa possa essere stata la sua ultima stagione in maglia bianconera. Dipenderà molto da lui e dalle offerte che arriveranno sul tavolo del club bianconero. Musso è uno dei pezzi pregiati del club friulano, insieme a De Paul. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuova panchina per Pirlo | Annuncio del Presidente

Dal Portogallo però sottolineano già un nome come possibile erede dell’ex Racing Avellaneda. Si tratta di Luis Maximiano. Lo riferisce ‘A Bola’, che fa notare come i bianconeri siano molto interessati all’estremo difensore portoghese. Una trattativa però non semplice, perché Maximiano è sotto contratto con lo Sporting CP sino al 2025 e ha una clausola di 45 milioni di euro. I friulani però potrebbero provare ad acquistare il ragazzo in prestito, che con l’arrivo di Adan dall’Atletico Madrid nella scorsa estate ha perso la maglia da titolare.