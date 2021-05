Calciomercato Napoli, Koulibaly in bilico: summit in vista

Calciomercato Napoli, futuro incerto per i big a cominciare da Koulibaly: la richiesta del giocatore

Ore di mercato convulse anche in casa Napoli. Azzurri ad un passo da Spalletti per la panchina, ma che devono riflettere sul futuro di alcuni giocatori chiave. Tra questi, Kalidou Koulibaly, che in caso di cessioni pesanti sarebbe forse il primo indiziato.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce che il difensore senegalese vuole chiarezza e per questo ha chiesto quanto prima un incontro al presidente De Laurentiis, per capire quali sono i piani. Il numero uno dei partenopei questa volta sembra orientato a valutare seriamente delle offerte. Impossibile raggiungere i 105 milioni cui si spinse qualche anno fa il Manchester United, la valutazione attuale si aggira intorno ai 65 milioni. Koulibaly sarebbe anche pronto a restare, in caso di un rinnovo di contratto (in scadenza nel 2023), ma se il Napoli, senza Champions, decidesse di sacrificarlo lui si guarderebbe intorno.