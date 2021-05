Inervistato da ‘Sky Sport’, Sinisa Mihajlovic ha dato qualche indizio sul suo futuro, con la Lazio che pensa a lui per il dopo Inzaghi









Dopo la clamorosa decisione di Simone Inzaghi di non rinnovare con la ‘sua’ Lazio e di approdare, invece, alla guida tecnico dell’Inter, la panchina dei biancocelesti rimane sguarnita dopo cinque anni. Tra i tanti nomi che circolano per la successione al trono del piacentino c’è anche quello di Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna, che con i capitolini ha anche vinto uno scudetto nel 2000, tra l’altro assieme al più piccolo dei fratelli Inzaghi. Raggiunto da ‘Sky Sport’ a Cava dei Tirreni dove è stato insignito del premio Satin. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

A domanda diretta sul suo futuro sulla panchina dei felsinei, il tecnico serbo è rimasto sul vago: “Si sta bene a Bologna? In Italia si sta bene dappertutto. Io sto bene se sto a Roma, se sto a Milano, se sto a Bologna, se sto a Genova, mi trovo bene. Io sono uno zingaro di natura e mi trovo bene ovunque, soprattutto in Italia. Qualsiasi città è bella, e ha le sue particolarità”, ha detto aprendo una pista per il ritorno alla Lazio.

E poi una battuta sul valzer delle panchine che ha coinvolto le grandi di Serie A: “È normale che ci siano stati dei cambiamenti in panchina, anche perché l’anno scorso si è rimasti fermi per via del Covid – ha concluso Mihajlovic -. Ma ci sono state anche delle svolte inaspettate come quella di Conte all’Inter, ma avrà le sue buone ragioni, altre si sapeva”.