L’addio di Zidane potrebbe portare alcuni big a lasciare il Real Madrid. Tra questi anche Toni Kroos, profilo molto stimato da Allegri prossimo al ritorno alla Juventus

Ieri il Real Madrid ha ufficializzato l’addio di Zinedine Zidane. Secondo addio per il tecnico francese ai ‘Blancos’, con Florentino Perez a caccia adesso del suo sostituto in panchina. In corsa c’è anche Antonio Conte dopo il divorzio dall’Inter, insieme a Pochettino, Raul e Xabi Alonso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Zidane libera Kroos: assalto da 50 milioni

La separazione con Zidane può portare anche all’addio di alcuni fedelissimi di ‘Zizou’ al Real Madrid, con il tecnico che aspira alla Nazionale francese e potrebbe prendersi un anno sabbatico in attesa di capire il futuro di Deschamps alla guida dei ‘Blues’. Tra questi c’è sicuramente Toni Kroos, uno dei più dispiaciuti della partenza dell’allenatore transalpino. Il centrocampista tedesco è stato un pilastro della gestione Zidane e stando a ‘Diario Madridista’ potrebbe anche pensare di lasciare il Real Madrid questa estate. Non sarebbe da escludere un cambio di maglia dell’ex Bayern Monaco che inevitabilmente piace a tante big d’Europa sul mercato. Tra queste potrebbe esserci anche la Juventus, soprattutto dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

Il mister livornese è un estimatore di Kroos e in passato ha manifestato il desiderio di averlo nel suo scacchiere tattico per elevare il livello del centrocampo bianconero. Il classe ’90 però è sempre stato inarrivabile per la Juve, ma queste volta con l’addio al Real di Zidane le cose potrebbero cambiare. Kroos ha ancora due anni di contratto con i ‘Blancos’ che lo valutano 45-50 milioni di euro.