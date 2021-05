Gianluigi Donnarumma è pronto ad intraprendere una nuova avventura con l’addio al Milan. La Juventus è in pole per il portiere italiano. Per Momblano l’affare è praticamente fatto

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sarà lontano dal Milan. I rossoneri nella giornata di ieri hanno annunciato l’acquisto di Mike Maignan, che prenderà il posto dell’italiano, messo alla porta ufficialmente da Paolo Maldini.

Per il classe 1999 il futuro resta ancora tutto da scrivere: il suo agente Mino Raiola è a lavoro per trovare la giusta sistemazione al suo assistito. L’italo-olandese ha già avuto dei contatti sia con la Juventus che con il Barcellona. Non si conosce, ancora, quale sia il volere di Donnarumma ma ad oggi non si possono escludere altre destinazioni come il Psg.

Per il giornalista, Momblano, non sembrano, invece, esserci molti dubbi: il calciatore al ‘99,93%’, come scrive su Twitter, vestirà la maglia bianconera della Juventus. Per Donnarumma il club torinese è davvero un’ipotesi concreta ma servirà la cessione di Szczesny per fargli spazio.