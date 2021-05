L’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan è ormai alle porte e la Juventus punta dritta al colpaccio. Spunta anche la possibile data delle visite

Il Milan ha innescato un vero e proprio effetto domino tra i pali, anticipando tutti con l’arrivo di Mike Maignan, fresco vincitore della Ligue 1. Al contempo l’addio di Gigio Donnarumma ai rossoneri è sempre più vicino. Il classe 1999 è a scadenza di contratto ed andrà via a parametro zero, facendo gola di fatto a diverse big del calcio europeo. In Italia, soprattutto dopo l’indizio social delle scorse ore, la candidata numero uno resta la Juventus che dovrà nel caso anche risolvere le questioni legate poi a Szczesny in possibile uscita verso la Premier League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Donnarumma in arrivo: pronte le visite

Potrebbe quindi essere Gigio Donnarumma uno dei primi grandi colpi della nuova Juventus targata Massimiliano Allegri. Stando a quanto sottolineato da ‘calciostyle.it’ lo stesso J Medical di Torino starebbe già aspettando l’arrivo del portierone dell’Italia che nella giornata di lunedì dovrebbe così sottoporsi alle visite mediche di rito, che dovrebbero nel caso precedere la firma del contratto con i bianconeri.

10 milioni annui almeno e una commissione di circa 20 milioni all’agente Mino Raiola dovrebbe rappresentare il prezzo da pagare per la Juventus, per assicurarsi il portiere classe 1999 che ha già ampiamente dimostrato di essere un top player del ruolo. L’accelerata sarebbe arrivata con il ritorno dello stesso Max Allegri dalle parti di Torino, ufficializzato peraltro nel primo pomeriggio di oggi.