Juventus, la moglie di Pirlo, Valentina Baldini, ha attaccato il club bianconero dopo il comunicato dell’esonero

Andrea Pirlo non è più l’allenatore della Juventus. Il club bianconero ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri, nominato in giornata nuovo allenatore. La decisione però non è piaciuta alla compagna di Andrea Pirlo, Valentina Baldini, che sui social ha voluto lanciare uno sfogo dopo la decisione presa dal club. Su Instagram Baldini ha ripreso le parole di Pirlo, dichiarando: “Fiera dell’eleganza del mio amore… la classe non è acqua”.

In un’altra storia su Instagram, la compagna del tecnico bresciano ha poi citato il ‘Giorno della Civetta’: ” “Io” proseguì don Mariano “ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà. Pochissimi gli uomini; i mezz’uomini pochi, ché mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini. E invece no, scende ancora più in giù, agli ominicchi: che sono coe i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi. E ancora di più: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito. E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha pià senso e più espressione di quella delle anatre”.”.