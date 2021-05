L’Inter vicina alla prima cessione: trattativa avanzata, contatti anche nelle ultime ore, affare da oltre 50 milioni

Un big almeno deve andare via e l’Inter è vicina a completare la prima operazione importante in uscita. Il nome è quello di Achraf Hakimi, esterno marocchino che con Conte ha avuto una grande stagione: l’ex Borussia Dortmund e il Real Madrid è da tempo nel mirino del Psg, come raccontato da ‘Calciomercatonews.com’, ed ora il club parigino sta provando l’affondo decisivo.

Secondo quanto si legge su ‘gazzetta.it’, la trattativa è in fase avanzata e frequenti sono i contatti che si sono susseguiti nelle ultime ore. L’affare parte da una base di 50-60 milioni di valutazione e le parti sono al lavoro per trovare l’intesa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Hakimi verso Parigi: contatti frequenti

Hakimi, arrivato la scorsa estate per 40 milioni di euro, potrebbe essere così la prima cessione della nuova Inter targata Inzaghi. Il tecnico, lasciata la Lazio, attende la formalizzazione del suo approdo in nerazzurro. A Milano potrebbe però non trovare l’esterno marocchino: 50-60 milioni di euro potrebbero bastare per portarli al Paris Saint-Germain.