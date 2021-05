Calciomercato, Buffon fissa i paletti: la decisione sul futuro

Gianluigi Buffon ha detto addio alla Juventus ma non ha annunciato il futuro: i paletti fissati dal portiere per la prossima destinazione

Più estero che Italia dove giocherebbe soltanto con Juventus (appena lasciata) e Parma. Gianluigi Buffon non sa ancora cosa farà nel futuro, ma ha le idee chiare su cosa non farà: “Parma e Juventus sono le uniche squadre in cui potrei giocare in Italia. Se voglio fare qualcosa che mi faccia crescere come persona, lo posso fare solo all’estero”.

L’ormai ex portiere bianconero spiega: “Tutto mi porta ad uscire dall’Italia: a Parigi è stata un’esperienza bellissima che mi ha fatto crescere calcisticamente e umanamente, mi sono sentito una persona migliore. E poi se voglio continuare a progredire come uomo devo cercare di fare un altro tipo di esperienza che non sia in Italia”.

Calciomercato, Buffon: “In Italia solo Juventus e Parma”

Estero ma non Nord Europa: “Ho detto al mio procuratore di non guardare lì perché non è tra i miei desideri: lo escludo”. Per il Parma, invece, non sono arrivate proposte: “Di loro non ho sentito nessuno. Ora devo vedere se continuerò a giocare, perché ho detto che mi sarei preso venti giorni, poi in piena serenità deciderò se continuare e dove, o se smettere”.