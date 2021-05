Con Mihajlovic sempre più vicino alla Lazio, il Bologna deve correre ai ripari. Ecco i nomi per la successione al trono del serbo







Più che un valzer, quello che si sta vivendo ora per le panchine della Serie A, sembra un terremoto. Tra annunci e smentite, ci sono molte squadre che hanno cambiato la propria guida tecnica e altre che si apprestano a farlo. La Lazio, che ha perso Simone Inzaghi, sta pensando a Sinisa Mihajlovic, faro del centrocampo biancoceleste nello scudetto del 2000, per la pesante eredità del tecnico piacentino, ormai di casa all’Inter. Ed è per questo che, a correre ai ripari, ora ci sarebbe il Bologna, con cui il mister serbo ha un contratto fino al 2023. Sono tanti i nomi che circolano, scopriamo insieme chi sono. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Bologna, tutti i nomi per il dopo Mihajlovic | Rispunta De Rossi

Secondo quanto rivelano dalla ‘Gazzetta dello Sport’, c’è anche Daniele De Rossi, ex capitano della Roma, tra i nomi finiti nella lista del direttore sportivo del Bologna, Walter Sabatini, per il dopo Mihajlovic. L’ex giallorosso, ora collaboratore della Nazionale di Roberto Mancini, era già stato accostato ai felsinei per un posto sulla panchina della Primavera, ma ora il suo profilo sembra interessare soprattutto per la prima squadra.

Ma non è il solo: tra i papabili ci sono anche Marco Giampaolo, in pole position rispetto agli altri pretendenti, Walter Mazzarri, Vincenzo Italiano, ora alla guida dello Spezia, ed Eusebio Di Francesco, che da febbraio non ha una panchina dopo l’esonero da parte del Cagliari. Stando alle informazioni in possesso di calciomercato.it, il Bologna al momento non sta accelerando per Luca Gotti, attuale allenatore dell’Udinese.