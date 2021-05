Bernardeschi, frecciata a Pirlo: “Qui ho fiducia e posso rischiare la giocata. Allegri…”

Bernardeschi ha parlato nel post partita di Italia-San Marino, amichevole che lo ha visto protagonista con la fascia di capitano. ‘Frecciata’ a Pirlo

Ai microfoni di 'Rai Sport', Federico Bernardeschi ha parlato così al termine di Italia–San Marino: "Ringrazio il mister, che mi ha sempre dato fiducia. Io mi diverto qui, per me è fondamentale. Quando mi diverto gioco bene. Qui rischio la giocata e alla Juve no? Perché qua me la fanno rischiare, è molto semplice. Il gruppo è sano, è vivo, va dato merito allo staff".

Infine, sul ritorno di Allegri: “Sono felice. Spero di godermi ancora il mister, lo voglio davvero, è quello che cercherò di fare. Sono felice del suo ritorno. È sempre stato un grande, ha sempre gestito alla grande i calciatori portando risultati!.