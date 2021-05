Villarreal-Manchester United 1-1 (11-10 d.c.r.): Emery vince la Coppa!

Grande vittoria del Villarreal che porta a casa l’Europa League contro il Manchester United ai calci di rigore

E’ appena terminata una grande finale di Europa League. A Danzica si sono affrontate Villarreal e Manchester United. Una squadra sulla carta più ‘debole’ -quella spagnola- dell’altra, ma con un tecnico come Unai Emery che questa coppa l’ha vinta tre volte. Dopo un buon inizio dei Red Devils, è il Villarreal ad andare in vantaggio con la ‘zampata’ di Gerard Moreno su assist di Dani Parejo. Un tiro di destro, lui che è mancino, che ha sorpreso De Gea. Un vantaggio ben gestito, soprattutto nel primo tempo. Troppo lenta, infatti, la manovra degli uomini di Solskjaer che hanno provocato pochissimi pericoli alla porta di Rulli.

La ripresa, invece, è stata di stampo United. Convinti, cattivi e determinati nella conquista della palla, con Cavani bravo ad approfittare di una doppia deviazione dopo una stoccata di Rashford. Una volta alzati i ritmi, è stato complicato per il Submarino Amarillo fermare la qualità del Manchester United, vicino più volte al vantaggio prima con Rashford e poi proprio con El Matador. Ma i 90′ si sono conclusi sull’1-1. Squadre ai supplementari, dunque, col Villarreal che ha fatto meglio del Manchester United, malgrado non ci siano stati particolari problemi per De Gea. La stanchezza ha influito molto e i ritmi sono calati, con le occasioni nate soprattutto per errori di lettura dei difensori. Un paio sono capitate sui piedi di Paco Alcacer, poco reattivo nel concludere verso De Gea.

La sfida si è conclusa ai rigori, con il Villarreal che ha vinto l’Europa League, il primo trofeo della storia del Submarino Amarillo. Una serie di rigori infinita, dove tutti i calciatori in campo sono andati a segno, meno De Gea, con Rulli che ha ipnotizzato il suo rigore. Per Emery è il quarto successo della sua carriera.