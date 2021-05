Jose Mourinho ha individuato il primo colpo di mercato estivo: si tratta di un centrocampista della Premier League

Jose Mourinho continua a lavorare con la Roma per costruire la rosa della prossima stagione. Il tecnico portoghese ha individuato alcuni nomi che farebbero al caso dei giallorossi, che devono comunque rinforzarsi in quasi tutti i reparti. A partire dal portiere, dove si valuta il profilo di Rui Patricio, passando per gli esterni difensivi, i centrocampisti e gli attaccanti. Per Tiago Pinto molto del lavoro sarà anche in chiave cessioni, visti i tanti giocatori a fine ciclo, dagli ingaggi pesanti e i ritorni dai prestiti. Intanto, però, Mourinho ha scelto il primo colpo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riporta ‘Sky Sport’, il nome è quello di Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal classe ’92. È un giocatore che piace parecchio allo Special One, che lo ha affrontato più volte in Premier League e ne ha apprezzato le qualità anche con dichiarazioni pubbliche. Ci sarebbe una trattativa in corso tra i club: i Gunners partono da una richiesta alta da 25 milioni di euro. La Roma avrebbe proposto una cifra più bassa, ma in ogni caso le parti sono al lavoro per cercare di limare le distanze. In passato Xhaka, nazionale svizzero, è stato lungamente accostato anche all’Inter.