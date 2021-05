Le parole di Diogo Dalot in conferenza stampa. Il terzino del Portogallo, che sfiderà l’Italia Under 21, risponde alle domande sul futuro

Il prossimo 31 maggio l’Italia Under 21 sarà chiamato a sfidare il Portogallo per l’ultima fase degli Europei. Tra i lusitani c’è anche Diogo Dalot, che ha imparato a conoscere il calcio italiano, giocando per il Milan: “Una squadra italiana è sempre forte – afferma il terzino di proprietà del Manchester United -, avendo avuto modo di giocare in Serie A, ho potuto conoscere l’aspetto tattico e aspetti culturali dei loro giocatori. È una squadra tatticamente molto forte, che cercherà di sfruttare gli errori che potremmo fare”.

FUTURO – Dalot difficilmente rimarrà in rossonero nonostante una buona stagione con Pioli ma non pensa ancora al futuro: “E’ stato un anno molto positivo – prosegue Dalot -, ora voglio solo parlare della Nazionale, sono concentrato sugli Europei e voglio fare bene qui”.

IBRAHIMOVIC – “E’ uno dei migliori della storia, anche attuale, di questo sport. Per me è stato importante giocare al fianco di elementi come lui, ho acquisito esperienza, mettendomi alla prova in un campionato diverso.