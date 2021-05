Calciomercato Inter, Mourinho all’assalto dei nerazzurri

Calciomercato Inter, l’addio di Conte apre a scenari di possibili altre partenze: si fa avanti Mourinho, il suo obiettivo per la Roma

Sancita la separazione tra Conte e l’Inter, ora in casa nerazzurra cambia tutto. Inter che va a caccia di Allegri, anche se in svantaggio con la Juventus, per la panchina, come raccontato da Calciomercato.it, ma che ora dovrà interrogarsi sul futuro di diversi giocatori. Possibili alcune cessioni di peso per monetizzare, altre potrebbero verificarsi proprio per effetto della partenza di Conte: senza il tecnico, alcuni suoi ‘fedelissimi’ potrebbero cambiare aria. E su uno di questi intende fiondarsi il grande ex Josè Mourinho.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte ha già un’altra panchina | Via all’effetto domino

Calciomercato Inter, Mourinho vuole Skriniar

Si tratta di Milan Skriniar, difensore slovacco che in nerazzurro è cresciuto in maniera esponenziale in questi anni, garantendo grande solidità e affidabilità. Per la sua Roma, lo ‘Special One’ chiede un centrale che possa essere dominante proprio come lui. Il portoghese lo avrebbe già voluto prima al Manchester United poi al Tottenham. Stando ad ‘Interlive’, la Roma presenterà presto un’offerta per Skriniar.