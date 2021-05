CMIT TV | Calciomercato Inter, Inzaghi in viaggio per Milano: l'erede Lazio

A Calciomercato Show, Damiano Coccia ‘Er Faina’ ha parlato del trasferimento di Simone Inzaghi all’Inter. Le parole.

Come raccontato nelle ultime ore su Calciomercato.it, Simone Inzaghi è sempre più vicino all’Inter. Il rilancio dei nerazzurri, con un’offerta da circa 5,5 milioni di euro bonus inclusi, ha convinto il tecnico a lasciare la Lazio. A Calciomercato Show, in diretta su CMIT TV, Damiano ‘Er Faina’ ha confermato: “Inzaghi sta andando a Milano. Dopo l’incontro di ieri sera con Lotito, questa mattina ha ricevuto la chiamata decisiva dalla dirigenza dell’Inter che lo ha convinto a cambiare idea”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Ieri Bozzo, agente di Mazzarri, ha avuto contatti con Lotito, e regge anche la pista Mihajlovic. “Ho sentito Sinisa e mi ha detto che per lui sarebbe un sogno venire alla Lazio. La società sta anche pensando ad un colpo dall’estero e in Italia so che piace Andrea Pirlo“, ha concluso ‘Er Faina’. Sono ore caldissime, dunque, anche in casa Lazio.