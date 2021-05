Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con le ultime su Conte-Inter e tutti gli aggiornamenti di mercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG su tutti i canali social di Calciomercato.it, per trattare i principali temi di giornata. Focus sul valzer delle panchine in Serie A: dal futuro di Antonio Conte alla panchina dell’Inter, fino al destino di Pirlo e Paratici alla Juventus. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti di mercato su Milan, Roma e tutte le altre italiane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Alessio Lento. Inoltre avremo anche il nostro inviato Giorgio Musso in collegamento dalla sede dell’Inter. Come ospiti ci saranno i giornalisti Lorenzo Polimanti, ‘Passioneinter.com’ , e Luca Bianchin della ‘Gazzetta dello Sport’.