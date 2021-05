Tarcisio Burgnich si è spento questa notte: lutto per il mondo del calcio

Il mondo del calcio è sconvolto dalla scomparsa di Tarcisio Burgnich: la storica bandiera dell’Inter aveva 82 anni

Sono ore di grande dolore per tutto il mondo del calcio. Si è spento, infatti, all’età di 82 anni, Tarcisio Burgnich. Il grande difensore ha vestito la maglia dell’Inter, diventandone un’assoluta bandiera e riuscendo a imporsi anche come perno anche della Nazionale italiana. Aveva accusato un malore negli scorsi giorni e questa notte ci ha lasciati al San Camillo di Forte dei Marmi. Viveva, infatti, in Versilia da diversi anni.

In carriera, è stato protagonista di imprese storiche: è diventato campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con l’Italia. Può essere certamente considerato uno dei migliori difensori della storia del calcio italiano. E’ per questo che il mondo del calcio e i tifosi sono ora in grande lutto dopo la sua scomparsa.