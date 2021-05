Sondaggio Twitter | Calciomercato Inter, addio Conte: scelto Allegri!

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: il verdetto dei tifosi sul sostituto di Conte

Sono ore caldissime anche in casa Inter sul fronte allenatore. Nonostante la conquista dello scudetto, Antonio Conte sembra aver deciso di lasciare i nerazzurri. Il tecnico vorrebbe garanzie sulla continuità del progetto, mentre la proprietà chiede sacrifici e un probabile ridimensionamento. L’allenatore è così sempre più vicino all’addio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Sondaggio Twitter | Calciomercato Inter, Allegri per il post Conte!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 34,4% dei votanti ha indicato Allegri come il sostituto ideale di Conte. Il 27,5% si affiderebbe invece a Simone Inzaghi, il 20,5% all’ex Mihajlovic. Infine, non ‘scalda’ l’ipotesi Sarri: l’ex Napoli e Juve è indicato come il sostituto ideale solo dal 17,6% dei votanti.