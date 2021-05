L’Olanda ha diramato la lista dei convocati di Frank de Boer per Euro 2020. Gli ‘italiani’ presenti

L'Olanda ha reso nota la lista dei convocati di Frank de Boer per Euro 2020. Presenti tre 'italiani', de Ligt, de Vrij e de Roon, mentre sono stati esclusi Karsdorp e Hateboer, che ha saltato diversi mesi per infortunio. Depay, uno dei principali uomini mercato, guiderà l'attacco degli Oranje.

Ecco la lista completa:

Portieri: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax);

Difensori: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton), Stefan de Vrij (Inter), Owen Wijndal (AZ);

Centrocampisti: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcellona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Liverpool);

Attaccanti: Steven Berghuis (Feyenoord), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Siviglia), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Lione), Quincy Promes (Spartak Mosca), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).