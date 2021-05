Javier Zanetti saluta Antonio Conte con un bel messaggio su Instagram: dal vicepresidente dell’Inter un ringraziamento sentito

Dopo due anni finisce l’avventura di Antonio Conte all’Inter, con uno scudetto all’attivo e una Europa League persa solo in finale. L’addio, diventato ufficiale oggi, del tecnico salentino arriva dopo l’incontro con la società che ha ribadito la necessità di ridimensionarsi. Una separazione molto dolorosa, che ha toccato ovviamente anche Javier Zanetti. Il vicepresidente dell’Inter ha dedicato un bel saluto a Conte su Instagram: “Ho avuto il privilegio di lavorare al tuo fianco in questi due anni. Oltre al lato professionale dove il lavoro quotidiano è stato straordinario, mi mancherà il lato umano di un grande gruppo di lavoro. Sempre insieme, uniti, con la testa all’obiettivo per il bene dell’Inter nonostante tutte le difficoltà”.

Quello che resta dopo due anni è comunque una sensazione positiva e di gratitudine: “Volevo ringraziarti di cuore per tutto quello che hai fatto per noi, per l’Inter dove non sarai dimenticato e hai scritto un’altra pagina della nostra lunga, straordinaria storia – continua il messaggio di Zanetti -. Ti mando un forte abbraccio, proprio come quello che ci siamo dati prima di ogni partita. Quello che credo sia lo stesso abbraccio che vorrebbe darti ogni tifoso interista. Lavorare insieme a te e al tuo staff, Antonio, è stato un onore e un vero piacere. Ti auguro tutto il meglio per il tuo futuro. Lo meriti davvero. A presto!”