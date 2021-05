Coronavirus, bollettino 26 maggio: 3.937 nuovi casi e 121 decessi

Coronavirus, bollettino 26 maggio: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.937 nuovi positivi, contro i 3.224 di ieri. Sono stati effettuati 260.962 tamponi, circa 8mila in più rispetto al giorno precedente, per un tasso di positività in lieve aumento all’1,5%. Purtroppo vanno registrati anche 121 decessi per un totale di 125.622 vittime dal febbraio dello scorso anno. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Ancora buone notizie dalle terapie intensive che sono 45 in meno (ieri -59). In calo anche i ricoveri ordinari del caso.

Attualmente positivi: 260.029 (-8.116)

Deceduti: 125.622 (+121)

Dimessi/Guariti: 3.816.176 (+11.930)

Ricoverati: 9.396 (-484)

di cui in Terapia Intensiva: 1.278 (-45)

Tamponi: 65.179.575 (+260.962)

Totale casi: 4.201.827 (+3.937, +0,09%)