Calciomercato, Cairo beffa le ‘big’ | Pronto il rinforzo in difesa

Per la difesa del Torino, Cairo ha pronto il primo rinforzo di calciomercato; accordo vicino per Vuskovic

Raggiunta una sofferta salvezza, il Torino prepara la nuova per Ivan Juric. Il club piemontese, riporta ‘Sky Sport’, starebbe cercando di definire la trattativa per l’acquisto di Mario Vuskovic, difensore croato nato classe 2001 già titolare nell’Hajduk Spalato. L’operazione sembra ben avviata e potrebbe chiudersi a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni di euro più bonus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Torino, c’è l’accordo | Arriva il nuovo allenatore

Vuskovic in passato è stato accostato anche a svariate società internazionali. In esclusiva a Calciomercato.it, a fine dicembre scorso parlò il padre Daniel Vuskovic che segue da vicino gli interessi del figlio. “Non ho mai parlato direttamente con qualche dirigente o rappresentante del Napoli. Alcuni agenti, però, che trattano calciatori tra Croazia ed Italia mi hanno informato che Mario è seguito in Serie A. Si tratta di 3-4 club importanti”.