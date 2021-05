Aissa Mandi, difensore accostato anche all’Inter, si libera a parametro zero. È ufficiale il suo addio al Betis

La notizia era nell’aria ormai da settimane, adesso è ufficiale: Aissa Mandi lascia il Betis. Il difensore non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e si libera a parametro zero. È arrivato l’annuncio del club spagnolo attraverso i canali ufficiali. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Mandi è stato accostato anche all’Inter, ma è dato vicino alla firma con il Villarreal. Il giocatore potrebbe così proseguire la propria carriera in Liga. Staremo a vedere.

