Juventus, il futuro di Pirlo resta in dubbio: le parole dell’ex dirigente bianconero Luciano Moggi sul futuro del tecnico

Fabio Paratici lascerà la Juventus: ora è ufficiale. Il club bianconero ha comunicato che il suo contratto non verrà rinnovato dopo undici stagioni, come aveva sottolineato Calciomercato.it qualche settimana fa. Ma in casa juventina si riflette anche sul ruolo del tecnico. A riguardo, in collegamento con ‘Juventibus’, ha parlato Luciano Moggi, che si è soffermato anche sul futuro di Andrea Pirlo. “La Juventus ha giocato bene nell’ultimo periodo e ha anche meritato, dimostrando di riuscire a sopperire all’assenza del campione, soprattutto facendo vedere che si gioca meglio in 11 che in 10. Con un Dybala come quello di Bologna ogni squadra va in difficoltà, Dybala è imprescindibile per età e qualità”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Moggi: “Pirlo da confermare”

Ha proseguito Moggi: “La Juve ha perso il campionato per mancanza di continuità. Forse è per questo che c’è stata distanza con l’Inter, con la squadra che ha fallito gli appuntamenti più facili. La Juve è partita con un allenatore nuovo, una squadra che il tecnico non conosceva e con un centrocampo a lui non gradito. Il percorso non è stato eccellente, ma per la panchina io ho una mia idea. Si studia un progetto e si mette in atto, quando il progetto è fallimentare si fa mea culpa. Quando al primo anno vinci trofei e ti qualifichi in Champions e fai vedere che nell’ultimo mese saresti in grado di competere con l’Inter, allora il progetto non è fallimentare”.

Secondo Moggi dunque, la scelta giusta sarebbe quella di continuare con Pirlo: “Ha fatto cose buone e ha superato l’esame. La squadra è migliorata sensibilmente, io credo che sia il caso di continuare con questo progetto, mettendo un centrocampo più adatto alle caratteristiche di questo allenatore. Nel caso però in cui non si dovesse puntare su Pirlo, allora tornerà Allegri“.