Calciomercato Juventus | Futuro Cristiano Ronaldo: il messaggio del portoghese!

Belle parole di Cristiano Ronaldo su Instagram per la Juventus. Per l’attaccante portoghese il futuro, però, si chiama Portogallo

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere. L’attaccante portoghese dopo aver chiuso la stagione con la Juventus, vincendo la Coppa Italia e qualificandosi alla prossima Champions League, è concentrato in vista dei prossimi Europei.

La voglia di vincere di Ronaldo è ancora tanta e potrebbe volerlo fare con la Juventus. Dal suo messaggio social, postato su Instagram, si evince che tutti gli sforzi adesso sono per il suo Portogallo, per il futuro ci sarà tempo ma non mancano le belle parole per i bianconeri: “Ogni gol ha la sua storia alle spalle ed è sempre frutto del lavoro di squadra. Sempre! Orgoglioso di essere il primo Capocannoniere della Serie A della Juventus dal 2008, orgoglioso di aver segnato più di 100 gol con questa fantastica maglia e orgoglioso di aver raggiunto i 40 gol per l’undicesima stagione nella mia carriera. E non è ancora finita! Domani iniziamo una nuova avventura con il Portogallo e daremo tutto quello che abbiamo! Andiamo ragazzi! Abbiamo un titolo importante da difendere!”.