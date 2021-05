Massimiliano Allegri è indicato come il candidato numero a prendere il posto di Pirlo sulla panchina della Juventus: la situazione

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dopo l’annuncio dell’addio ufficiale di Fabio Paratici alla Juventus, al termine del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, si è subito parlato nuovamente con insistenza di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri in panchina al posto di Andrea Pirlo. L’allenatore livornese, accostato anche all’Inter del post Antonio Conte e al Real Madrid del dopo Zidane, tornerebbe così a Torino dopo due anni, con il doppio intervallo a guida Maurizio Sarri e, appunto, Pirlo che non hanno convinto il presidente Andrea Agnelli. Domani, giorno dell’assemblea di Exor, la controllante del club bianconero, potrebbero arrivare novità importanti anche su questo fronte. Ma, nel frattempo, il nome di Allegri continua ad essere indicato come l’opzione numero uno per la panchina della società piemontese.

LEGGI ANCHE>>>CM.IT | Napoli, poche speranze per Allegri: ecco chi è in pole

Ma non è ancora un’operazione definita. Stando, infatti, a quanto sostiene il giornalista ‘Mediaset’ Sandro Sabatini, c’è ancora da discutere: “Non c’è ancora l’accordo economico tra la Juventus e Massimiliano Allegri, neanche sulla durata del contratto – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Sono convinto anche io che si farà, ma in questo momento c’è una trattativa che viene condotta tra i rappresentanti delle parti in causa”. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, o addirittura ore: il valzer delle panchine è bollente.