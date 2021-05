Calciomercato Inter, non solo Conte: altro addio pesantissimo, assalto spagnolo

L’addio di Antonio Conte all’Inter può scatenare una reazione a catena: dalla Spagna può arrivare l’assalto

Antonio Conte ha lasciato ufficialmente l’Inter. L’ormai ex tecnico nerazzurro non ha accettato la politica di ridimensionamento a cui andrà incontro il club per necessità finanziarie. La società dovrà condurre un calciomercato al risparmio, ma soprattutto in cui la parola d’ordine sarà incassare, cedere e ridurre i costi. Uno scenario che Conte non ha gradito, il suo unico pensiero è quello di migliorare e vincere, essere competitivo finalmente anche in Europa. L’allenatore salentino, secondo la clausola decisa con l’Inter, non potrà allenare il prossimo anno in Serie A e per lui potrebbero quindi alzarsi le chance Real Madrid.

Calciomercato Inter, Barcellona pronto all’assalto per Lukaku

Mentre l’Inter dovrà rinunciare a qualche big. Non è ancora chiaro quanti e quali top sarà necessario cedere, ma il grande timore dei tifosi nerazzurri ovviamente porta il nome e cognome di Romelu Lukaku. Due stagioni incredibili per il belga, vero trascinatore dello scudetto interista e di conseguenza il giocatore potenzialmente con più mercato. Di certo, visto il suo valore che può attestarsi sui 100 milioni di euro, un suo addio risolverebbe in un colpo solo la situazione. Nelle ultime settimane si è parlato in maniera insistente dell’interesse di Manchester City e Chelsea, ma c’è da fare parecchia attenzione alla pista spagnola.

Come riporta Francesc Aguilar, giornalista del ‘Mundo Deportivo’, per il Barcellona è arrivato il momento di dare l’assalto a Lukaku. Con Ronald Koeman in panchina a maggior ragione (i due hanno lavorato insieme all’Everton), ma anche se il tecnico olandese non dovesse restare. “Il belga è una bestia dell’area”, scrive Aguilar su Twitter: Conte e l’Inter possono confermare.