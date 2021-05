Calciomercato, l’annuncio: “Conte non è più l’allenatore dell’Inter!”

Arriva l’annuncio sul futuro di Antonio Conte: “Non è più l’allenatore dell’Inter”. Tutti i dettagli

Sono ore decisive anche in casa Inter sul fronte allenatore. Come raccontato nelle scorse ore, Antonio Conte sembra aver ormai deciso di lasciare il club nerazzurro. Troppe le divergenze con il presidente Zhang: la proprietà punta a tagliare i costi e, di conseguenza, sacrificare se necessario qualche big sul mercato, mentre il tecnico chiede garanzie sulla continuità del progetto. Come anticipato da Calciomercato.it, però, l’Inter non vuole riconoscere una buonuscita all’allenatore: se vorrà interrompere il rapporto con un anno di anticipo rispetto al contratto, dovrà dimettersi. Anche per questo, dalle informazioni raccolte dalla nostra redazione, si sta provando a ricucire il legame tra Conte e Zhang per andare avanti insieme un’altra stagione. Un’impresa al momento poco pronosticabile. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter, “Conte non è più l’allenatore” | Tutti i dettagli

Continuano ad arrivare importanti conferme sull’addio di Conte. Il giornalista Alfio Musmarra, su Twitter, ha infatti annunciato: “Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. Grazie di tutto Mister”. Anche Gian Luca Rossi di ‘Telelombardia’ conferma: “Pochi minuti fa ho perso l’ultima speranza. A ore, massimo domattina, Antonio Conte non sarà più l’allenatore dell’Inter. È stato bellissimo”.

“Bastoni ha rinnovato. – conclude Rossi – Allegri il sogno, Simone Inzaghi è in corsa ma non è il solo. Una cessione, molto pesante”.

Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. Grazie di tutto Mister. — Alfio Musmarra (@IlMusmy) May 26, 2021