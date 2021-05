Calciomercato, il Barcellona sogna un Guardiola bis | Il piano di Laporta

Dalla Spagna rivelano che il Barcellona starebbe seriamente pensando di riportare Guardiola a casa: il piano di Laporta

È l’allenatore più vincente degli ultimi vent’anni e quest’anno è tornato in finale di Champions League dopo i fasti col Barcellona: il futuro di Guardiola, però, è tutto un rebus. Se dovesse riuscire a portare il Manchester City sul tetto d’Europa, il tecnico catalano potrebbe decidere di mettere fine alla sua avventura inglese. La prossima tappa della sua carriera, poi, potrebbe essere divisa tra due paesi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Barcellona, suggestione Guardiola | Laporta vuole convincerlo

Nel destino di Guardiola potrebbe esserci un ritorno a casa: secondo quanto rivelato da ‘El Chiringuito TV’, Laporta è convinto di poter convincere ‘Pep’ a tornare a Barcellona il prossimo anno. Una tentazione, quella di tornare nella sua amata Catalogna, a cui potrebbe non riuscire a resistere. Il tecnico catalano, poi, ha sempre detto che un giorno allenerà in Serie A: anche l’Italia mantiene un posto nei suoi piani per il futuro. È molto difficile, però, che sia la sua prossima tappa. La Juventus, dove il futuro di Pirlo rimane in bilico, potrebbe provare a tentarlo ma si tratterebbe di uno sforzo enorme a livello economico, per questo molto complicato. L’Inter, con Antonio Conte pronto a dire addio, vuole limitare i costi e un tecnico come Guardiola non permetterebbe di attuare questo tipo di politica societaria. Ecco, quindi, che il ritorno al Barcellona potrebbe divenire realtà.