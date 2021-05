Calciomercato Milan, fatta per Maignan: ora per Donnarumma è davvero giunta alla fine l’avventura in rossonero

Quale futuro per Donnarumma dopo l’arrivo di Maignan al Milan? Un futuro lontano dal club rossonero: per la maggioranza dei nostri utenti Twitter, in risposta al sondaggio, l’opzione migliore per il classe ’99 è infatti rappresentata dalla Juventus. Segue la Premier, poi il Paris Saint-Germain e infine, col restante 13%, la permanenza comunque al Milan.