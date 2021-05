Germania, Hansi Flick sarà il prossimo ct della nazionale tedesca: prenderà il posto di Löw al termine degli Europei

Hansi Flick è il nuovo ct della nazionale tedesca. L’ex allenatore del Bayern Monaco torna dunque in nazionale dopo aver vissuto diversi anni (dal 2006 al 2014) da storico vice di Joachim Löw. La notizia era ormai nell’aria e la federcalcio tedesca ha ufficializzato la firma in mattinata.

Calciomercato.it aveva sottolineato già nello scorso aprile come Flick avesse in mano un’offerta dalla nazionale tedesca. L’allenatore assumerà ufficialmente l’incarico al termine del campionato europeo. Il nuovo ct ha firmato un contratto sino al 2024. “Le trattative sono proseguite molto velocemente, ma sono molto felice di poter lavorare come allenatore della nazionale. I due anni al Bayern Monaco mi hanno aiutato molto. Sono molto felice e abbiamo tutte le ragioni per affrontare i prossimi tornei con ottimismo” le prime parole del nuovo ct.