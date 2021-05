Coronavirus, il sottosegretario alla Salute Sileri ha annunciato possibili novità in merito all’utilizzo delle mascherine

Via la mascherina all’aperto durante l’estate? Possibile. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a ‘Mattino Cinque’. “Raggiunta la metà della popolazione almeno con una dose di vaccino, all’aperto la mascherina può essere abbassata. Serviranno 4-8 settimane al massimo”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Possibile dunque che in estate si possa quindi rinunciare all’utilizzo delle mascherine all’aperto. “Per l’estate, secondo me, la mascherina ce la rimettiamo in tasca. All’aperto, dove non c’è assembramento” ha aggiunto Sileri. Un piccolo segnale che potrebbe rappresentare un primo passo per un ritorno alla normalità.