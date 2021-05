Coronavirus, bollettino 25 maggio: 3.224 nuovi positivi

Il bollettino del Ministero della Salute sul coronavirus del 25 maggio: sono 3.224 i nuovi positivi, 166 le vittime

Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino del 25 maggio 2021 sul coronavirus. I nuovi positivi sono 3.224 a fronte di 252.646 tamponi effettuati: il tasso di positività scende così all’1,2%, rispetto al 2,3% di ieri quando si erano registrati 2.490 positivi. In calo anche i numeri dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono 1.232 pazienti, 59 in meno rispetto a ieri con 46 ingressi giornalieri (ieri 48). Giù anche i ricoveri ordinari: in totale ci sono 8.557 pazienti ricoverati con un calo di 393 unità rispetto a ieri. A livello territoriale il numero maggiore di casi ci sono stati in Lombardia (505), Campania (410) e Sicilia (372).