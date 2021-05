Le ultime news Champions League vedono quasi complete le urne dei sorteggi. Inter, Milan, Atalanta e Juventus attendono le avversarie

Una squadra per ogni urna. In attesa della finale di sabato tra Chelsea e Manchester City, sta prendendo forma la Champions League 2021-22. L’Italia avrà ancora quattro squadre a rappresentarla e, curiosamente, ognuna finirà in una fascia diversa al sorteggio di Nyon del prossimo 26 agosto. Conquistato lo scudetto, l’Inter farà parte delle teste di serie, ma non è detto che avrà un girone semplice. Urna numero due, invece, per la Juventus e numero tre per l’Atalanta. I rischi maggiori, ovviamente, saranno per il Milan relegato in quarta fascia. Ecco la situazione attuale:

TESTE DI SERIE

Bayern Monaco

Atletico Madrid

Manchester City

INTER

Sporting CP

Lille

Chelsea (se vince la Champions, altrimenti lo Zenit)

vincitrice Europa League tra Manchester United e Villarreal

URNA 2

Real Madrid

Barcellona

Siviglia

Paris Saint-Germain

JUVENTUS

Liverpool

Manchester United (se non vince l’Europa League)

Chelsea (se non vince la Champions)

Borussia Dortmund (se Chelsea vince la Champions o Manchester United vince l’Europa League)

Porto (se Chelsea vince la Champions e Manchester United vince l’Europa League)

URNA 3

Borussia Dortmund (se Manchester City vince la Champions e Villarreal vince l’Europa League)

Porto (se Chelsea vince la Champions o Villarreal vince l’Europa League)

Ajax

Lipsia

ATALANTA

Zenit (se Manchester City vince la Champions)

Shakhtar Donetsk*

Salisburgo*

Benfica*

URNA 3 o 4

Besiktas

Dinamo Kiev

Club Brugge

URNA 4

Wolfsburg

MILAN

Monaco*

*Se superano le qualificazioni