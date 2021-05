La Sampdoria deve cercare un tecnico che prenda il posto di Ranieri: smentite su Dejan Stankovic in blucerchiato

Il valzer delle panchine della Serie A sta entrando nel suo massimo splendore: non solo le big, anche le squadre di media e bassa classifica sono alla ricerca di nuovi allenatori. La Fiorentina ha puntato su Gattuso, mentre il Verona deve capire cosa succederà con Juric. Ma ci sono altre società che non hanno deciso il loro tecnico: una di queste è la Sampdoria, che ha detto addio a Claudio Ranieri dopo due stagioni.

Il presidente Ferrero dovrà decidere a chi affidare l’incarico e tra i papabili non c’è Dejan Stankovic. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, dalla Stella Rossa filtrano smentite secche sull’addio dell’allenatore serbo, che ha vinto il campionato, in direzione Samp. Il club gli ha infatti rinnovato il contratto fino al 2024, chiudendo ogni possibilità di ritorno in Italia dopo il passato da giocatore. Almeno per il momento.