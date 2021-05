La Roma deve intervenire anche in attacco sul mercato: Mourinho cerca un bomber ed ha pronta un’offerta per l’attaccante di Serie A

Un bomber per Mourinho. C’è anche l’attaccante tra gli obiettivi della Roma nel calciomercato estivo. Il tecnico portoghese ha richiesto un rinforzo per il reparto avanzato e la dirigenza giallorossa si sta muovendo in quest’ottica, al di là di ciò che accadrà con Dzeko che ha ancora un anno di contratto con la società capitolina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Un attaccante servirà in ogni caso e tra i profili seguiti dalla Roma c’è anche Andrea Belotti, legato al Torino soltanto da un altro anno di contratto. Il ‘Gallo’ è legato all’ambiente granata ma arrivato a 27 anni è intrigato dalla possibilità di fare un salto in una squadra con diverse ambizioni e la formazione capitolina potrebbe essere quella giusta.

Calciomercato Roma, offerta per Belotti: c’è anche il Milan

Proprio per questo, come riferisce ‘Sky Sport’, la Roma è pronta a farsi avanti con il Torino per portare Belotti nella Capitale. Per riuscirci i giallorossi hanno in mente un’offerta da 15 milioni di euro, cifra considerata giusta considerato l’unico anno di contratto ancora in vigore. Per il Gallo non c’è soltanto la Roma: il 27enne di Calcinate piace da tempo anche al Milan che è alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Ibrahimovic.