Calciomercato Juventus, futuro Zidane: attesa la scelta | C'è la clausola

Permangono i dubbi su chi siederà sulla panchina della Juventus. Emergono nuovi dettagli sul futuro di Zinedine Zidane: occhio alla clausola

La Juventus è pronta alle mosse decisive per stabilire il futuro del club e della panchina. I bianconeri hanno tentato di riscattare una stagione deludente proprio nel finale, e hanno conquistato la Coppa Italia e la qualificazione in Champions League in extremis. Ora è tempo di scelte e di pianificazione di presente e futuro del club. Scenari che passano, per prima cosa, dalla scelta per la panchina.

Come vi stiamo riportando nelle ultime ore, l’orientamento della dirigenza bianconera è di cambiare allenatore e esonerare Andrea Pirlo solo se si riuscisse ad arrivare a un profilo di altissimo livello. La rosa di nomi sembra essersi ristretta, dunque, a Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. Intanto in Spagna si continua a parlare con grande insistenza del futuro del tecnico francese. Dopo una stagione tra alti e bassi per il Real Madrid, non è ancora chiaro quale sia la decisione dell’ex trequartista per il suo futuro. Intanto spunta un nuovo fattore decisamente interessante dalla Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, si attende la scelta di Zidane: occhio alla clausola

Dopo il termine del campionato, Zinedine Zidane ha preso qualche giorno per riflettere sul suo futuro, prima di comunicare la sua decisione definitiva al Real Madrid. Intanto, arriva una notizia importante riguardante il suo attuale contratto con i Blancos.

Il tecnico francese, secondo quanto riporta Eduardo Inda per ‘el chiringuito tv’, al momento del suo ritorno sulla panchina al posto di Santiago Solari ha firmato un contratto che prevede una clausola penale, nel momento in cui decidesse di lasciare anticipatamente il Real rispetto alla scadenza. Secondo ‘Don Diario’, tuttavia, in caso Florentino Perez non avrebbe intenzione di esercitare questa clausola, volendo facilitare le cose a Zidane come forma di riconoscenza per quanto fatto dal francese con la maglia e sulla panchina del Real. Intanto la Juventus resta alla finestra e attende la decisione dei Zidane: è lui uno dei primissimi nomi, in caso di addio ad Andrea Pirlo.