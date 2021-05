La Juventus può vedere diverse partenze, non soltanto tra i calciatori: Pirlo in bilico, anche Paratici potrebbe salutare, la rivelazione

La Juventus decide il suo futuro. Da Allegri a Zidane, passando per la conferma di Pirlo, i bianconeri sono chiamati a scegliere la guida tecnica della prossima stagione. Riflessioni in corso, in attesa di capire anche quel che accadrà al Real Madrid, in un intreccio did panchina tra grandi club europei. Per la Juventus però la questione allenatore non è l’unica da risolvere: c’è Cristiano Ronaldo che manda segnali di addio tramite social e poi anche il futuro dell’area dirigenziale da decidere. Paratici è in scadenza al 30 giugno e il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia con Bayern Monaco, Manchester United e top club della Liga che valutano il suo profilo, come raccontato da Calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Momblano: “Pronto a commentare l’addio di Paratici”

A parlare del possibile addio di Fabio Paratici alla Juventus è Luca Momblano nel corso di ‘juventibus’ su Twitch. Il giornalista afferma: “Sono pronto a commentare l’addio di Paratici alla Juventus: è una notizia che mi aspetto”.

Paratici quindi potrebbe salutare a breve la Juventus che nei prossimi giorni sarà chiamata a decisioni importanti per il proprio futuro. In campo, in panchina e dietro la scrivania.