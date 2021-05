A stagione terminata è il momento di tirare le somme. Dal Milan alla Juventus passando per Inter e Atalanta: i big che ‘rischiano’

Si è chiusa domenica sera un’emozionante stagione di Serie A con un finale thriller in zona Champions League che ha premiato Juventus e Milan a discapito di un Napoli incapace di andare oltre il pari contro il Verona. Un piazzamento europeo quello di bianconeri e rossoneri che contribuisce a rimettere in ordine i conti delle squadre di Pirlo e Pioli, influendo inevitabilmente anche sulle prossime strategie di mercato. Al netto della Champions però per le quattro compagini italiane qualificate alla massima competizione europea si prospetta comunque una lunga estate di trattative anche in uscita, con diversi big a ‘rischio’. Da Ronaldo a Dybala passando per Lautaro Martinez, Donnarumma e Calhanoglu: i top player in attesa di conoscere il proprio destino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Milan, Pellegatti: “Lo prendono sicuro”. L’annuncio su Donnarumma

LEGGI ANCHE >>> Milan, Champions in tasca | Da Donnarumma al bomber: cambia il calciomercato

Calciomercato, la Champions non basta: Milan e Juventus pronte ai cambiamenti. Da Donnarumma a CR7

La qualificazione Champions acciuffata in extremis modifica radicalmente soprattutto le strategie della Juventus, che potrà ragionare con più calma sulle prossime mosse da effettuare. Al netto della qualificazione ci sono diversi big in attesa di conoscere il proprio destino. Uno su tutti Cristiano Ronaldo, che ha visto crescere con la Champions le possibilità di una permanenza fino a fine contratto, viste anche le scarse alternative tra i top club in giro per l’Europa disposti a versare determinate cifre. Ciononostante il messaggio social di CR7 di ieri sera lascia porte aperte ad ogni interpretazione con un “viaggio” che potrebbe anche essere all’ultimo capitolo. In tal caso difficile pensare subito al ritorno allo Sporting CP, mentre il Manchester United resta tra le big la più percorribile seppur complessa. Discorso diverso per Paulo Dybala che dopo mesi di rinnovo congelato ha lasciato intravedere sprazzi del se stesso che fu contro il Bologna, riaprendo un timidissimo spiraglio di prolungamento. Molto dipenderà anche da chi siederà in panchina. Si prospetta rivoluzione in mediana tra entrate ed uscite mentre un altro nodo da sciogliere è quello relativo al futuro di Morata tra un altro anno di prestito e un riscatto che appare complicato.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Champions all’ultimo respiro | Da CR7 a Donnarumma: come cambia il mercato

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ribaltone Ronaldo | Fissato il prezzo, snodo Champions

Champions al fotofinish anche per il Milan, che con Maldini e soci si concentrerà anima e corpo sui rinnovi dei due big a rischio: Donnarumma e Calhanoglu. La distanza col turco appare colmabile, mentre dall’estero pressano e contemporaneamente lo stesso trequartista rinvia ogni discorso alla luce dell’Europeo alle porte, suo pensiero preminente. Carte in tavola differenti per Donnarumma, soprattutto con l’arrivo del francese Maignan: la distanza tra domanda è offerta è ampia e ci sono stati contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage nella figura di Mino Raiola. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, inoltre non c’è solo il Barcellona come club straniero pronto a lanciare l’assalto ma anche della Premier League sono arrivati interessamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, “Conte al Real Madrid” | Annuncio a sorpresa in Spagna!

Calciomercato Inter e Atalanta, dalla situazione Conte ai gioielli di Gasperini

Ben diversa la situazione di Inter ed Atalanta, già sicure da più tempo di un posto in Champions e con obiettivi e problematiche differenti. Il prestito di casa Inter non risolve tutti i problemi del club di Suning, che non vive una situazione economica facile e prima di tutto dovrà offrire le giuste garanzie sul progetto dell’immediato futuro ad Antonio Conte, autentico top player della panchina. Dal futuro dell’allenatore potrebbero dipendere le mosse successive del club che non vorrebbe privarsi di alcun big ma che dovrà fare attenzioni agli assalti soprattutto dalla Spagna per i vari Hakimi e Lautaro Martinez, sempre nel mirino di società di prestigio come il Real Madrid, e non solo. L’Inter preferirebbe piuttosto alleggerire il monte ingaggi lasciando andare calciatori come Sanchez o Vidal ma potrebbe non bastare. Tutto si deciderà con le prossime mosse societarie.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Hakimi | Corsa a tre in Europa!

Tutt’altra musica a Bergamo dove l’Atalanta si appresta a vivere un’altra annata da Cenerentola sia in Italia che in Europa, dove si sta consolidando come una realtà importante come dimostrano anche gli ottavi di finale di quest’anno. Gasperini spera di non perdere nessuno dei suoi gioielli, ma come sempre è complicato tenere a bada le sirene dei top club. Su tutti rischiano Muriel, che piaceva anche all’Inter, e Gosens che oltre ai nerazzurri era finito anche nel mirino della Juventus.